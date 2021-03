Catalunya s'apropa als 1,2 milions de dosis posades de la vacuna contra la covid-19

El departament entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid.Pel que fa a les primeres dosis, l'ha rebut el 10,1% de la població i l'11,9% dels majors de 16 anys. Per col·lectius, ja la tenen el 72,7% de les persones amb gran dependència; el 36,7% dels majors de 80 anys; el 81,2% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 78,4% del treballadors de residències; el 61,1% del personal essencial; el 10,9% de la població general d'entre 60 i 65 anys, i el 94% de les persones institucionalitzades.Per territoris, al Camp de Tarragona són 58.173 els ciutadans que tenen la primera dosi (+39) i 27.700 que en tenen les dues (+1). D'aquesta forma, el 9,4% té la primera dosi i el 4,6 la pauta completa.Pel que fa l'Ebre, hi ha 21.115 vacunats amb la primera (ídem) i 11.924 amb la segona (+5). La pauta completa la té el 6,8% de la població i la primera dosi, l'11,8%.