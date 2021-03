Artadi i Batet no assistiran al debat d'investidura per estar confinats per contacte amb un positiu

Actualitzada 29/03/2021 a les 14:58

Els diputats de JxCat Elsa Artadi i Albert Batet no podran assistir a la segona volta del debat d'investidura de Pere Aragonès perquè estan confinats després d'haver estat contactes estrets d'un positiu en covid-19. Segons ha explicat en roda de premsa la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, tant ella com el president del grup parlamentari van estar en contacte amb una persona que diumenge va ser diagnosticada com a positiva. Artadi ha detallat que la quarantena no afecta ningú més de la formació perquè el contacte es va donar després de la primera ronda del debat, el divendres. Els dos diputats de JxCat delegaran el seu vot al debat d'investidura en la portaveu de JxCat al Parlament, Gemma Geis.