Una nova defunció i 57 nous casos confirmats de covid a la demarcació de Tarragona

Baixen els ingressats al Camp de Tarragona i es mantenen a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 28/03/2021 a les 10:22

Catalunya

La demarcació de Tarragona registra una nova defunció per coronavirus i 57 nous casos confirmats segons les últimes dades atorgades pel Departament de Salut. El Camp de Tarragona ha registrat la mort i ja acumula 1.076 defuncions des de l'inici de la pandèmia mentre que a les Terres de l'Ebre se suma una altra jornada sense registrar cap defunció derivada per la covid-19, on s'han registrat 172 des de l'inici de la pandèmia.Respecte al nombre de casos nous, el Camp registra 56 i acumula 37.065 des de l'inici de la pandèmia, i es troba en una situació de risc elevat de 149 punts. A les Terres de l'Ebre només s'ha registrat un nou cas confirmat, que forma part dels 9.970 casos totals, registrant un risc de rebrot moderat de 47 punts.La pressió hospitalària al Camp de Tarragona es redueix en tres pacients. Els hospitals del territori resten un ingressat deixant un total de 43 mentre que els pacients crítics a les UCI es redueixen en dues persones, deixant 23 ingressades als hospitals del territori. A l'Ebre es mantenen els números respecte a la passada jornada. 15 ingressats als hospitals del territori i 7 a les UCI.Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona s'han administrat 634 primeres dosis i 78 segones dosi, això fa que 58.134 persones han rebut la primera dosi de la vacuna mentre que 27.699 ja han acabat el procés de vacunació. A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 473 amb la primera dosi, deixant un total de 21.115 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, 11.919 persones que ja han acabat totalment el procés de vacunació.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 1,11, una centèsima més, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa, ho fa en vuit punts, fins a 234, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment puja i passa de 206,45 a 211,17. S'han declarat 1.389 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total 550.268. El 5,42% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat d'11 noves morts, per un total de 21.249 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.385 pacients ingressats als hospitals, 67 més, i 396 persones a l'UCI, dues més que fa 24 hores.