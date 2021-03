Salou enceta la Setmana Santa sense turistes estrangers i amb PortAventura tancat per la pandèmia

Passaport sanitari a l'estiu sí o sí

Per Setmana Santa, la Costa Daurada rep sobretot públic d'àmbit català i estatal, principalment de l'Aragó, la Rioja, Navarra i el País Basc. Aquest any, però, només podran visitar-la els turistes de Catalunya. «És cert que estem millor que l'any passat, quan estàvem tancats, però hauríem volgut que la situació sanitària ja donés peu a que tot el públic espanyol es pogués moure», admet el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià.A banda de les restriccions de mobilitat, que només permeten fer sortides amb la bombolla de convivència, Guardià subratlla el perjudici que PortAventura no hagi pogut obrir aquest dissabte 27 de març, malgrat «l'espectacular» protocol sanitari que va implementar l'any passat. El representant de la patronal considera que això és un greuge comparatiu respecte el turisme de neu. «Quan es formen cues a les estacions d'esquí no hi ha risc i sí que n'hi ha a les de PortAventura?», es pregunta.En aquesta línia, la FEHT considera que el Procicat no escolta prou la veu del territori i assegura que el sector s'ha sentit «molt poc respectat». Alhora, critica que no s'hagin ampliat les franges horàries d'obertura de bars i restaurants, que han d'abaixar la persiana a les cinc de la tarda. «És evident que la tarda i nit és quan hi ha més moviment a les zones de lleure. No entenem aquesta poca sensibilitat i empatia», apunta Xavier Guardià.De la seva banda, els comerciants consideren que el fet que PortAventura no pugui obrir encara podria portar més vianants a les zones comercials i animar la facturació. Tot i que les expectatives no són massa elevades, el president de l'Associació Shopping Salou, Juli Vilaplana, afirma que des que s'han flexibilitzat les mesures han notat un repunt de les vendes. «Després de tantes restriccions qualsevol cosa és benvinguda. Tot i que no obriran tots els comerços, esperem unes vendes decents», confia el comerciant.Enmig d'aquest escenari incert, el sector turístic de la capital de la Costa Daurada reclama que el passaport sanitari s'implementi de cara a l'estiu per poder reactivar l'activitat a gran escala. En una destinació com Salou, la mobilitat internacional esdevé imprescindible. L'any passat la ciutat va sumar més d'1,5 milions de pernoctacions malgrat la covid-19, però és que el 2019 van ser 8 milions. Aquell any, el mercat estatal va suposar 2,8 milions de pernoctacions, seguit del britànic amb 1,4 milions, i de francesos i russos, amb al voltant d'un milió cadascun.«El passaport serà una eina meravellosa si funciona», valora Guardià. Tot i això, el portaveu de la FEHT confia que no es prohibeixi viatjar aquelles persones que encara no comptin amb aquest passaport. Els comerciants també exigeixen l'impuls d'aquesta mesura i la veuen indispensable per «salvar» la temporada d'estiu, juntament amb el procés de vacunació. «Serà una bona oportunitat», afirma Sílvia Majón, dependenta d'una botiga de roba del passeig marítim de Salou.