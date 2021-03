Vila-seca suspèn la taxa d'ocupació de taules i cadires a la via pública a bars i restaurants fins a l'octubre

L'Ajuntament ho ha aprovat per unanimitat en el ple municipal

Actualitzada 27/03/2021 a les 09:55

L'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat per unanimitat en el ple municipal la suspensió de la taxa d'ocupació de taules i cadires a la via pública a bars i restaurants fins al mes d'octubre.En el marc de la lluita contra els efectes negatius a l'economia del sector de la restauració, l'Ajuntament de Vila-Seca suspèn temporalment la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic des de l'1 de març al 31 d'octubre del 2021. Aquesta regulació té caràcter retroactiu, i llavors, encara que s'hagi aprovat a mitjans de març, s'aplicarà des de l'inici del mes.Aquesta proposta es va descartar durant el mes de gener per dificultats tècniques, però s'ha aprovat al mes de març davant l'evolució de la pandèmia i les restriccions.