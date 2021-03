L'AHPT preveu una ocupació d'entre el 80% i 90% a la província de Tarragona per Setmana Santa

La majoria dels 130 establiments associats obriran durant aquests dies

Actualitzada 27/03/2021 a les 17:31

L'Associació d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) i l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona (AHPT) afirma que preveu una ocupació entre el 80% i el 90% a la província de Tarragona per les festes de Setmana Santa.Les associacions destaquen també que la majoria dels 130 establiments associats obriran durant aquests dies i els que no ho fan ho associen als costos de treure la plantilla de l'ERTO per només una setmana. Les associacions detallen l'ocupació de la següent manera: Tarragona al 80%, Reus amb pocs establiments oberts al 40%, Terra Alta al 95%, Baix Ebre al 90%, Montsià al 90%, Priorat al 100%, Conca de Barberà al 100%, Valls-Alt Camp al 90%, Baix Penedès amb pocs establiments oberts al 80% i Baix Gaià amb pocs establiments oberts al 80%.