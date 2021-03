Salut xifra entre 0,3 i 0,5% els casos positius fets a uns 2.000 veïns en el cribratge massiu

Actualitzada 27/03/2021 a les 14:15

El brot de covid-19 fa caure l'afluència de turistes a Montblanc per Setmana Santa. Diversos allotjaments han patit cancel·lacions d'ençà que la situació sanitària va empitjorar. És el cas del càmping Montblanc Park Capfun on les reserves han caigut un 10%. Després de quatre dies de cribratges massius, uns 2.000 veïns s'han fet les proves PCR i segons els primers resultats, els casos positius se situen entre un 0,3 i 0,5%.«Això vol dir que ens apropem a xifres similars als cribratges comunitaris d'altres onades, una de les sospites que teníem és que la relació amb la soca britànica provoqués que els asimptomàtics fossin més elevats; amb les dades actuals no ho confirmaríem», ha dit el gerent de la regió sanitària Ramon Descarrega.