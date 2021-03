El risc de rebrot augmenta al Camp de Tarragona en una jornada on no s'ha registrat cap defunció al territori

Actualitzada 27/03/2021 a les 10:48

La pressió als hospitals de la demarcació de Tarragona baixa, sobretot al Camp de Tarragona respecte a les dades atorgades pel Departament de Salut. A les Terres de l'Ebre es mantenen amb 15 ingressats, però les UCI del territori tenen un pacient menys i es queden amb 7. Al Camp de Tarragona els hospitals tenen 10 ingressats menys respecte les passades dades i sumen un total de 44 ingressats. Les UCI del Camp es queden amb 25 crítics, un menys respecte les dades anteriors.El risc de rebrot augmenta al Camp de Tarragona en dos punts, situant-se en un risc elevat de 150 punts mentre que l'Ebre es manté en un risc moderat de 48 punts. La jornada destaca per l'augment de 89 casos confirmats de covid al Camp de Tarragona i 3 casos nous detectats a les Terres de l'Ebre mentre que la demarcació no ha de lamentar el registre de cap nova defunció.Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona s'han administrat 2.113 primeres dosis i 705 segones dosi, això fa que 57.500 persones han rebut la primera dosi de la vacuna mentre que 27.621 ja han acabat el procés de vacunació. A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 526 amb la primera dosi, deixant un total de 20.642 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a 189 persones, això deixa 11.920 persones que ja han acabat totalment el procés de vacunació.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 1,10, una centèsima més, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa, ho fa en nou punts, fins a 226, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment puja i passa de 200,09 a 206,45. S'han declarat 1.739 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total 548.879. El 5,29% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Salut ha actualitzat la xifra de morts després d'un dia sense fer-ho i s'han notificat 31 morts més, per un total de 21.238 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.318 pacients ingressats als hospitals, 68 menys, i 394 persones a l'UCI, 6 menys que fa 24 hores.