El foc encara no es dóna per extingit

Actualitzada 26/03/2021 a les 12:08

Una unitat de Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat a la zona de l'incendi de Senan (Conca de Barberà) per vigilar que no hi hagi revifalles. El foc que va començar diumenge va cremar unes 42 hectàrees, principalment de terreny forestal.Durant la tarda dimecres, tres dotacions terrestres van haver d'actuar en una represa, la qual va quedar apagada. Els Bombers encara no donen per extingit l'incendi, per la qual cosa continuaran vigilant el perímetre afectat.