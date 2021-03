Salou serà l'epicentre del 5è Rally Catalunya Històric el 9 i 10 d'abril

La prova puntuarà per primera vegada per al Campionat de Catalunya

Actualitzada 26/03/2021 a les 11:22

La 5a edició del Rally Catalunya Històric se celebrarà els dies 9 i 10 d'abril i tindrà Salou com a epicentre. Les inscripcions de la prova de regularitat per a vehicles clàssics que organitza el RACC, en col·laboració amb el Patronat Municipal de Turisme de Salou, es tancaran el proper 30 de març. De moment, ja s'han inscrit 70 equips.En la cita es mantindran totes les mesures de seguretat i de prevenció davant la covid-19. Per aquest motiu, l'organització també ha adaptat el recorregut, que serà més compacte per limitar el nombre de desplaçaments. Tot i que el traçat encara no s'ha fet públic, inclourà trams complets o parcials que formen part del RallyRACC del Campionat del Món, com Riudecanyes, La Mussara, Querol i El Montmell.Els vehicles clàssics participants hauran de recórrer un total aproximat de 500 km, 150 km dels quals seran de regularitat controlada. Hi haurà 12 trams de regularitat (11 són diferents), que seran diürns i nocturns, tots ells en carretera tancada.El 9 d'abril, des del Passeig Jaume I de Salou començarà la primera etapa de la cursa, a partir de les 17 hores i fins a les 21.30 hores, quan es preveu que arribi el primer participant. L'endemà, dissabte 10 d'abril, la segona etapa s'iniciarà i acabarà de nou des del Passeig Jaume I, després d'un recorregut de vuit hores i mitja. Es preveu que el primer participant completarà els trams previstos entre les 9.30 hores i les 18 hores.Per primera vegada, el 5è Rally Catalunya Històric serà puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis Històrics i Clàssics per a pilots i copilots en les categories de Regularitat Súper Sport i Sport, a més de la modalitat d'exhibició Legend FCA.