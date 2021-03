Presentats els primers Premis Gastronòmics de Tarragona

Els guardons serviran per reconèixer l'excel·lència culinària del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

25/03/2021 a les 16:49

Aquest dijous s'han presentat els primers Premis Gastronòmics Tarragona, que el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha creat per donar suport al sector gastronòmic, turístic i d'oci del Camp de Tarragona i Terres de l'EbreEl certamen, que tindrà lloc del 16 al 19 d'abril al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, està coorganitzat amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i apadrinat pels coneguts germans Torres (del restaurant Cocina Hermanos Torres, dues estrelles Michelin) i per tots els xefs amb estrella Michelin de la demarcació.Els Premis seran quatre dies d'esdeveniments gastronòmics del màxim nivell que arrencaran el 16 d'abril amb la final dels concursos de gastronomia i cocteleria al Palau Firal i de Congressos per escollir el millor xef i el millor cocteler del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.Els finalistes del concurs gastronòmic hauran estat seleccionats prèviament en un procés online que compta amb el suport de la Cofraria de Pescadors de Tarragona (que facilitarà els productes) i en què els candidats hauran de presentar receptes lliures amb la gamba de Tarragona o el peix blau de Tarragona com a protagonistes. Els concursants seleccionats per a la final cuinaran en directe i seran valorats per un jurat integrat per totes les estrelles Michelin de la demarcació.La final es podrà seguir en streaming exclusivament als canals www.tarragonagastronomia.cat El certamen continuarà els dies 17 i 18 al mateix Palau de Congressos amb exhibicions gastronòmiques (showcookings) a càrrec d'estrelles Michelin, una masterclass de cocteleria Royal Bliss i una altra sobre l'oli verge extra de Les Borges Blanques, a més de cates i venda d'oli i de vi. Durant aquests dos dies el públic podrà assistir presencialment a les activitats o seguir-les en streaming als canals oficials dels Premis.Les inscripcions per assistir com a públic a les activitats del cap de setmana de forma gratuïta es faran mitjançant un formulari que es podrà trobar al web www.tarragonagastonomia.cat Finalment, el dia 19 es donaran a conèixer els Premis Gastronòmics Tarragona en un acte a l'Ajuntament de Tarragona.