Mas Miró de Mont-roig del Camp reobre les portes en Setmana Santa

Amb la reobertura de la casa d'estiu de Joan Miró tornen també les visites teatralitzades i les guiades

Actualitzada 26/03/2021 a les 12:13

El Mas Miró de Mont-roig del Camp (Baix Camp), la casa d'estiu del pintor Joan Miró que l'artista va immortalitzar en el quadre La masia, reobrirà les seves portes durant la Setmana Santa, a partir de demà dissabte 27 de març.Segons ha informat el centre, reobre amb un horari que busca recuperar la normalitat després d'un últim any molt condicionat per les restriccions derivades de la pandèmia.En els últims mesos d'hivern, Mas Miró solament ha pogut dur a terme activitats per a escoles i visites concertades.Malgrat que la mobilitat continua sent restringida, la Fundació Mas Miró vol mantenir activa la seva activitat, donant així l'oportunitat al públic del territori de visitar Mas Miró i descobrir aquest espai icònic de l'imaginari de Joan Miró.La Fundació recorda que «Mas Miró segueix sent un entorn segur i saludable per als visitants, i que des de l'any passat es poden visitar nous espais fins ara tancats al públic, com la cuina».Altres novetats impulsades des de la pandèmia són l'audiovisual de benvinguda i una nova proposta familiar digital.Amb la reobertura de Mas Miró tornen també les visites teatralitzades i les guiades, que durant els dies de Setmana Santa comptaran amb l'acompanyament especial de la directora de la Fundació.Les visites són amb reserva prèvia i aforament limitat i les reserves es poden fer a través del correu electrònic i el telèfon de la Fundació Mas Miró.L'horari especial de Setmana Santa serà, de dimarts a dissabte, de 10 a 14 hores i de 15:30 a 18 a la tarda; els diumenges estarà obert només en horari matinal i els dilluns romandrà tancat.Després de Setmana Santa Mas Miró continuarà obert fins a finals d'octubre, com l'any passat, de dijous a diumenge.