La Canonja sufraga el 40% de la quota de les llars d'infants

El ple aprova l'ajut per afavorir la igualtat d'oportunitats entre les famílies

Actualitzada 25/03/2021 a les 21:17

El ple de la Canonja va aprovar ahir una subvenció destinada a sufragar el 40% del total de la quota de les llars d'infants canongines. L'objectiu d'aquest nou ajut és el d'ajudar a les famílies i fer arribar l'educació, des de la llar d'infants, a la tota la societat per afavorir la igualtat d'oportunitats.

Les bases reguladores contemplen un ajut de 70 euros per cada quota mensual o la seva part proporcional en els cas de nens empadronats al municipi i de 50 euros pels no empadronats. Els ajuts es podran demanar fins i tot amb efectes retroactius a 1 de gener d'enguany. En el cas de les quotes ja pagades es farà la devolució corresponent a les famílies i, en el cas de les quotes a satisfer, després de la concessió de l'ajut ja només s'haurà de pagar a la llar la diferència un cop descomptat l'import de l'ajut. La regidora d'Ensenyament, Lucía López, va explicar que «aquest ajut suposarà facilitar l'accés a l'educació des dels primers anys de vida i ajudar a moltes famílies que necessiten aquest servei i per altra banda, creiem que l'acompanyament pedagògic en el creixement d'un infant és fonamental per poder iniciar amb garanties l'educació infantil a P3».

Les sol·licituds s'han d'adreçar formalment a l'Ajuntament a través de l'Oficina Municipal d'Atenció ciutadana o de la Seu Electrònica. Els sol·licitants hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i contractuals amb l'Agència Tributària, la Seguretat social i l'Ajuntament. Està previst que els ajuts es puguin demanar formalment a partir de mitjans de maig.

En el ple d'ahir també es van aprovar les bases reguladores de les subvencions individuals per finançar despeses corresponents als llibres i material escolar, de premis a estudiants de 2n. de Batxillerat i ajuts per estudis universitaris.