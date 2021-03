Es manté l'estabilitat hospitalaria a Tarragona a les portes de Setmana Santa

El risc de rebrot ha pujat lleument i la velocitat de contagi segueix per sobre d'un punt

Actualitzada 26/03/2021 a les 10:53

Situació a Catalunya

Les comarques de la demarcació de Tarragona mantenen l'estabilitat hospitalaria davant l'inici de la Setmana Santa la propera setmana. Al Camp de Tarragona, actualment hi ha 54 pacients, els mateixos que la jornada anterior; mentre que a l'UCI han baixat els ingressats a 26 (-5). A les Terres de l'Ebre, es mantenen les 15 persones ingressades i les 8 que hi ha a l'UCI.El Departament de Salut no ha notificat cap nova defunció a ninguna de les dues regions sanitàries. Al Camp de Tarragona la xifra acumulada es troba en 1.075 persones, mentre que a les Terres de l'Ebre es manté en 172 èxitus.Al Camp de Tarragona s'han registrat 85 nous casos confirmats per PCR o TA i el total se situa en 36.920 casos des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'han registrat 4 nous casos i ja són 9.966 les persones que han patit la malaltia des de l'inici de la pandèmia.Tant la regió del Camp de Tarragona com la de les Terres de l'Ebre mantenen la velocitat de propagació del virus per sobre d'un punt. En la primera ha baixat lleument a 1,23 i a les Terres de l'Ebre ha augmentat a 1,31.Pel que fa al risc de rebrot, aquest ha pujat 7 punts al Camp de Tarragona i se situa en 148, mentre que a l'Ebre ha augmentat un punt i està en 48.Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona ja hi ha 55.387 persones vacunades amb primera dosi i d'aquestes, 26.916 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 20.116 amb la primera dosi i 11.731 amb la segona.Des d'aquest divendres, el Departament de Salut permet consultar el percentatge de vacunació per col·lectius prioritzats.Al Camp de Tarragona han rebut les dues dosis: un 90,1% de de les persones institucionalitzades; un 76,1% del personal de residències; un 65,8% personal d'Atenció Primària i Hospitalària; un 8% altre personal sanitari i sociosanitari; un 62,1% persones amb gran dependència; un 14,3% persones de 80 anys o més; un 1,3% de treballadors essencials; i un 0,9% persones de 60 a 65 anys.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté en 1,09. El risc de rebrot en canvi puja, ho fa cinc punts, fins a 217, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies puja i passa de 196,12 a 200,09. S'han declarat 1.638 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 547.140. El 5,21% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Salut ha explicat que per un error en la font de dades no s'ha actualitzat la xifra de morts, que en el balanç d'aquest dijous era de 21.207 en tota la pandèmia. Hi ha 1.386 pacients ingressats als hospitals, 8 més, i 400 persones a l'UCI, 20 menys que fa 24 hores