El port de Cambrils tindrà un nou centre de lloguer d'embarcacions

Actualitzada 26/03/2021 a les 11:08

Ports de la Generalitat està construint un nou centre de serveis nàutics al port de Cambrils amb un pressupost de 535.000 euros. Es preveu que les obres estiguin enllestides després de Setmana Santa.El nou centre de lloguer d'embarcacions permetrà apropar l'activitat nàutica a la ciutadania amb una diversificació de serveis que permeti l'accés a la mar de diferents perfils d'usuaris.

Les instal·lacions, actualment en obres, disposaran de 45 amarratges per a embarcacions de lloguer o xàrters de fins a 15 metres d'eslora. Així, el centre es dissenya per facilitar l'accés dels clients i donar qualitat de servei, garantint l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. També oferirà serveis complementaris amb dutxes i lavabos, servei de wifi, guarda-roba i geolocalització d'embarcacions per garantir la seguretat.

Pel que fa al lloguer de vaixells, el centre disposarà d'embarcacions de lloguer com ara, velers esportius i d'esbarjo, embarcacions de motor amb llicència i sense, embarcacions per a pesca esportiva, motos d'aigua i paddle surf i caiacs, entre d'altres.



Durant la presentació del projecte han intervingut el director de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez; l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; i el regidor d'Urbanisme, Enric Daza.