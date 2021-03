Dinou municipis tarragonins no han lliurat a temps els comptes de 2019 a la Sindicatura

El termini per fer-ho, després de la pròrroga per l'estat d'alarma, es va exhaurir el 22 de gener d'aquest any

Dinou municipis de la demarcació de Tarragona encara no han complert amb l'obligació de lliurar els comptes de 2019 a la Sindicatura de Comptes, tal com estableix la Llei 18/2010. D'altra banda, del total que ja ho han fet, tres ajuntaments –els de l'Arboç, Cornudella del Montsant i Flix– han lliurat uns comptes incomplets. De manera excepcional, degut a l'estat d'alarma que es va decretar durant el 14 de març de 2020 arran de la pandèmia per la covid-19, els consistoris han disposat d'una pròrroga per lliurar el document a aquest òrgan fiscalitzador del sector públic català. El nou termini es va exhaurir el passat 22 de gener. Malgrat això, la Sindicatura de Comptes resta a l'espera de rebre el compte general de 2019 dels següents muinicipis tarragonins: Alcanar, Altafulla, Ascó, Camarles, Creixell, Godall, Maspujols, Miravet, Montblanc, la Nou de Gaià, Pallaresos, Riudecanyes, Riudoms, Salomó, Solivella, Ulldecona, Vilallonga del Camp, la Vilella Alta i Vimbodí i Poblet.

D'acord amb el que estableix la Llei 18/2010 del 7 de juny, les corporacions locals han de retre el compte general de cada exercici, directament, a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici. Els terminis de tramitació per l'aprovació dels comptes generals de 2019 es van veure afectats per la declaració de l'estat d'alarma, al març de l'any passat. Amb la finalització de l'estat d'alarma, el 21 de juny de 2020, el termini legal de tramesa del compte general de 2019 de les entitats locals va quedar ampliat a 99 dies, per la qual cosa es va fixar la nova data límit per lliurar-lo el 22 de gener d'aquest any.

Retards

En el cas dels municipis de la Vilella Alta (Priorat) i de Cabra del Camp (Alt Camp), els respectius ajuntaments tenen pendents encara els enviaments dels comptes de 2018 i de 2015, respectivament.

En el conjunt de Catalunya, el 77,7% dels ens locals ha lliurat el compte general del 2019 dins del termini establert. La de Lleida és l'única diputació que, a data d'11 de març, encara no havia entregat la documentació a la Sindicatura de Comptes.