Detinguts per torturar durant diverses hores un home a Creixell

Aquell dia, una dona va trobar una persona ferida en un carrer de la urbanització Rincón del César i va alertar als serveis d'emergències, els quals van traslladar l'home a l'Hospital Santa Tecla.Segons expliquen els Mossos d'Esquadra l'home hauria estat abordat per diverses persones, les quals el van colpejar amb barres de ferro i pals de fusta. La víctima, que va ser torturada durant diverses hores, també va ser amenaçada de mort. El tema podria estar relacionat amb un tema de drogues, segons explica el mitjà.Dimecres per la tarda, Mossos d'Esquadra i la Policia Local van iniciar un dispositiu que es va saldar amb la detenció d'un dels presumptes autors de l'agressió. L'altre arrest va tenir lloc dijous al matí.La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions, ja que hi hauria més persones implicades.