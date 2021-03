Càmpings, cases rurals i apartaments acaparen les reserves per Setmana Santa a Tarragona i l'Ebre

Una Setmana Santa atípica a la Costa Daurada

Un «tsunami» de reserves al Priorat

Dificultats a l'hora d'omplir cases grans

Molta activitat al Delta de l'Ebre

Després d'haver signat una Setmana Santa en blanc l'any passat, enguany el sector es mostra obertament il·lusionat amb l'arribada d'aquesta festivitat, malgrat que les restriccions de mobilitat limiten el públic al mercat familiar català. En aquest context de covid-19 la previsió és que obrin el 80% dels càmpings i el 50% de les places d'apartaments turístics, però només un 15% dels grans hotels de vacances. Tot i això, alguns d'aquests establiments només ho faran parcialment i d'altres tornaran a tancar amb l'esperança de reobrir més endavant, quan les condicions siguin més favorables per a l'arribada de visitants de la resta de l'Estat i de l'estranger.Un dels que ja ho tenen tot a punt és el Càmping Playa Montroig. Cinc mesos després, torna a aixecar la barrera aquest divendres i comença a rebre clients. En aquest establiment del Baix Camp fa setmanes que treballen a contrarellotge per deixar les instal·lacions a punt, animats pel fet que els darrers dies la recepció està atenent un degoteig constant de trucades per demanar informació o confirmar reserves. En el seu cas, en condicions normals predominen els clients internacionals. El seu pes és del 60% -sobretot holandesos, francesos, alemanys i britànics-, mentre que catalans i espanyols suposen el 40% restant.Les previsions d'ocupació per aquesta Setmana Santa són d'entre un 30% i un 40%, unes xifres «bones», tenint en compte que el recinte té molta capacitat i que, en un any convencional, sol arribar al 50%. El director del Playa Montroig Camping Resort, Alejandro Giménez, constata que de cara a aquest període hi ha «ganes de viatjar» i que el càmping és «un entorn segur» i amb grans actius naturals. La primavera es veu amb incertesa però les previsions de cara a l'estiu són positives. «Creiem que podem assolir un 80% o 90% del que es va fer el 2019. També entenem que la situació estarà més normalitzada, que podran venir turistes estrangers i que hi haurà mes llibertat a l'hora de viatjar», confia Giménez.La situació serà especialment complicada a la zona de la Costa Daurada centre, amb fama turística internacional per l'oferta de sol i platja i atractius com PortAventura, que havia d'obrir dissabte però que no ho farà, almenys, fins el 23 d'abril. Enguany la zona tampoc no acollirà els grans tornejos que mobilitzaven milers d'esportistes. La major evidència d'aquesta Setmana Santa atípica és la nul·la activitat que es preveu a l'aeroport de Reus. Per tot plegat, els diferents sectors i destinacions s'afanyen a posar en valor les seves propostes per tal d'intentar seduir el turista de proximitat. Els municipis que apleguen més segones residències tenen l'èxit garantit.Davant el ritme de reserves dels darrers dies amb l'obertura del confinament a tot Catalunya, el president de l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona, Magí Mallorquí, es mostra optimista amb les previsions de Setmana Santa. El portaveu d'aquesta associació recentment creada, que representa uns 130 hotels de la demarcació, calcula que se superarà el 80% d'ocupació de les places hoteleres. Són bones dades en comparació a l'any passat, però encara queden lluny del què seria un any normal.A part del predomini del turisme de proximitat, una altra tònica que es donarà enguany seran els nivells d'ocupació dispars. Mentre el 85% dels hotels de la Costa Daurada, més orientats a la touroperació internacional, romanen tancats, els establiments que estan oberts en zones rurals i municipis interiors poden arribar a la plena ocupació. «S'estan bellugant reserves en tot tipus d'hotels, dels que tenen set habitacions a més de 200, la gent té ganes de sortir i viatjar», assegura Mallorquí. Els dies més forts seran de dijous a dissabte, mentre diumenge suma reserves de darrera hora. L'empresari reitera que els hotels compleixen amb totes les normatives a nivell sanitari i reclama que es desencalli la possibilitat d'oferir sopars en hotels i restaurants.Segons les dades de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), a la costa les ocupacions seran baixes i mitjanes, és a dir, entre un 30% i un 60%. «És un inici interessant. Reobrirem els establiments amb totes les mesures de seguretat, donarem feina als nostres professionals i ens posarem un altre cop en marxa amb l'esperança que aquest estiu sigui substancialment millor que el de l'any passat», apunta la presidenta de la FEHT, Berta Cabré. A l'interior i a les Terres de l'Ebre, on els establiments turístics són més petits, es preveuen ocupacions del 60%, amb alguns indrets on s'arribarà al 100%.És el cas del Priorat, on els establiments turístics ompliran per Setmana Santa. «És un tsunami de trucades i reserves», explica Roger Felip, president de Priorat Enoturisme. Tot i això, Felip apunta que «és un públic diferent de l'habitual», que busca principalment fer vacances i «que no té els mateixos objectius i interessos» que el visitant enoturista, més preocupat per «visitar cellers en un entorn d'exclusivitat». Amb tot, apunta que és una situació que passa sempre per Setmana Santa i a l'agost. De tota manera, la particularitat d'enguany és que els restaurants ja tenen totes les taules ocupades, a causa de la restricció d'aforament del 30%, i en els darrers dies els empresaris han de rebutjar clients. A la Conca de Barberà també hi ha bons registres d'ocupació, tot i que el brot de covid-19 a Montblanc i la crida a la prudència del seu alcalde han propiciat un degoteig de cancel·lacions.De la seva banda, la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Pilar Miró, assenyala que a dia d'avui l'ocupació als establiments de la comarca ronda entre el 75% i el 80% per Setmana Santa, i que confien poder arribar a la plena ocupació. «Cada dia hi ha trucades. La gent vol venir i és normal, perquè el que volen en aquest moment és sortir», reflexiona. Els establiments terraltencs continuen aplicant les mesures implementades l'any passat per la covid-19 amb la qual cosa, indica Miró, «la gent pot venir tranquil·la».A les cases rurals del Baix Ebre i el Montsià la previsió per als pròxims dies festius -de dijous a dilluns- podria arribar a situar-se a l'entorn del 60%, segons les dades que baralla l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre). Una xifra molt per sota de campanyes anteriors i que, en aquesta ocasió, es veu especialment condicionada per les mesures restrictives imposades per contenir la pandèmia de covid-19. Així, mentre que als establiment de fins a vuit places l'ocupació prevista ja és total, les cases més grans corren el risc de quedar buides -la majoria de les places-.El portaveu d'Aturebre, Juanjo Bel, ha reconegut un increment de trucades els últims dies i no descarta un repunt de reserves aquest cap de setmana o d'última hora. Però el tipus de client familiar limita la possibilitat que s'acabin reservant cases amb una major capacitat de la necessària a preus força més elevats. «Quedaran cases grans buides i no creiem que es puguin omplir. A darrera hora es podria, però són famílies i no t'agafaran una casa gran», certifica. Creuen, de fet, que fins que no es flexibilitzin les restriccions les perspectives són nefastes i recorden que uns pocs dies no poden modificar la tendència. «Fins que no canviïn les restriccions, les cases grans estaran tancades i si a l'estiu continua ho seguiran», tanca Bel.En el cas concret del Delta de l'Ebre, amb habitatges rurals amb generalment menys places que a les planes interiors, les previsions són força més optimistes. La Federació d'Associació d'Empreses d'Ecoturisme valora positivament la dinàmica «molt activa» dels últims dies, tant pel que fa a peticions d'informació com reserves. Segons la seva vicepresidenta, Montse Callau, allotjaments, cases rurals i bungalows de càmpings registren ja un ple total. Places d'hotel i aparthotel se situen també fregant aquest ple, entre un 95 i un 98%, segons ha precisat. Les activitats, que sovint se solen reservar a última hora, tenen en aquests moments un nivell de reserves al voltant del 70%.