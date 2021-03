Cambrils modifica l'horari de les zones d'estacionament regulat per Setmana Santa

Enguany s'han deixat inactius els aparcaments de l'avinguda Diputació compresos entre la benzinera i el terme de Salou

Actualitzada 26/03/2021 a les 14:33

Les zones d'estacionament regulat de Cambrils situades en l'àrea de més pressió vehicular s'activaran o modificaran l'horari a partir d'aquest dissabte, 27 de març, coincidint amb l'inici de les vacances de Setmana Santa. L'objectiu és augmentar la rotació de vehicles per donar resposta a l'increment de la demanda d'aparcament que es genera en aquesta època pre-estival.



Els aparcaments regulats que modifiquen l'horari per Setmana Santa són les zones del port que ja estaven obertes, que passen a estar actives de dilluns a diumenge de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores: Països Catalans, Robert Gerhard, Eduard Toldrà, Pau Casals, Roger de Flor, Joan Sebastián Elcano, Ramón Llull, Rambla Jaume I, plaça Aragó i carrer Barques.Per altra banda, les zones que s'activen a partir del 27 de març són el passeig Sant Joan Baptista de la Salle (tram comprès des del carrer Tramuntana fins al mar), el Parc del Pescador, el carrer Galceran Marquet i la Rambla del Regueral (tram comprès des del carrer Galceran Marquet fins al mar). Entre el 27 de març i el 6 d'abril l'horari d'aquestes zones serà de dilluns a diumenge de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores. A partir del 6 d'abril i fins l'1 de juny (quan comença l'horari d'estiu) continuaran obertes en el mateix horari però únicament els dissabtes i diumenges.La principal diferència respecte temporades anteriors és que les zones que obriran en caps de setmana, ho faran només els dissabtes i diumenges, i no els divendres a la tarda, per unificar horaris i criteris de demanda. També com a novetat d'enguany, s'han deixat inactius els aparcaments de l'avinguda Diputació compresos entre la benzinera i el terme de Salou.