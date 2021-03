A presó per robar a tretze habitatges i un traster de Miami Platja

El lladre controlava els domicilis i aprofitava per accedir just quan marxaven els propietaris

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 18 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Mont-roig del Camp, com a presumpte autor de delicte de robatori amb força a tretze domicilis de diversos edificis i un traster de Miami Platja (Baix Camp).La investigació es va iniciar arran dels robatoris amb força comesos a la zona coneguda com Pino Alto o Sud Oest de Miami Platja entre els passats dies 3 de febrer i 13 de març. El lladre controlava els domicilis i les persones que hi residien per accedir-hi un cop havien marxat, majoritàriament amb un modus operandi similar; trencar les portes o el vidre d'una finestra amb una pedra o un cop de peu.L'home actuava a diferents hores del dia, tant de matí com de tarda, i l'objectiu era apropiar-se de tot tipus d'objectes de valor entre diners en efectiu, joies, material electrònic i informàtic i sobretot televisors, alguns de grans dimensions.Es dona la circumstància que la majoria dels 13 robatoris amb força en domicilis, corresponen a segones residències i que quatre dels fets van ser en grau de temptativa ja que el lladre va acabar fugint sense endur-se res.La investigació va concloure el passat dimecres amb la detenció del presumpte autor.El detingut, que va ser detingut l'any 2018 per fets similars perpetrats de la mateixa manera i a la mateixa zona, va passar ahir a la tarda a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus. El jutge va decretar el seu ingrés a presó.