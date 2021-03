Valls reclama ser inclòs en el projecte del tren-tramvia

«Hem quedat despenjats, volem que se'ns tingui en compte», afirma l'alcaldessa Dolors Farré

Actualitzada 25/03/2021 a les 14:43

Valls reclama que se l'inclogui en el projecte del tren-tramvia del Camp de Tarragona. L'Ajuntament ha presentat al·legacions al primer estudi de la infraestructura. Territori ha allargat el termini d'exposició pública fins al 7 de maig. La proposta exclou la connexió amb la capital de l'Alt Camp, tal com va passar anys enrere, quan es va començar a plantejar el també denominat Tramcamp.El municipi va haver de lluitar perquè se'l tingués en compte. Ara ha de tornar a fer-se sentir per exigir la seva inclusió, amb un nou ramal o bypass a la zona de Picamoixons, uns pocs metres de nova via que permetrien connectar la línia de costa amb la d'interior. És una solució prevista al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i al POUM de Valls.Tots dos planejaments preveuen aquest nou ramal o bypass entre l'estació de tren i el petit poble de Picamoixons (Alt Camp), una estació amb una situació estratègica ja que és on la línia de tren provinent de Montblanc-Lleida es bifurca en dues línies de tren: una en direcció a Valls, i l'altra, cap a Alcover, Reus i Tarragona. És per això que Valls insisteix en la necessitat d'enllaçar les dues línies per tal que Valls quedi connectat amb la futura xarxa de rodalies de la zona de costat i integrar-se amb el futur projecte ferroviari del Camp de Tarragona.A part del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat l'any 2011, la integració de Valls amb la futura xarxa ferroviària de rodalies també està contemplada, en l'horitzó de l'any 2026, tan en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya, com en el Pla d'Infraestructures de Transport de la Generalitat. Així, les al·legacions recorden que els diferents plans de la Generalitat ja destacaven la necessitat d'estendre la xarxa als municipis d'interior. Valls també reclama un nou ramal ferroviari a l'est del municipi per donar servei a l'àmbit del polígon industrialL'Ajuntament de Valls confia que la Generalitat estimi les seves al·legacions i l'inclogui en els estudis que es troben a hores d'ara en informació pública. «Potser no tenim el pes demogràfic de Reus, Cambrils o Vila-seca, però som la capital de l'interior del Camp de Tarragona», ha manifestat la regidora d'Urbanisme de Valls, Sònia Roca. «Ens han exclòs, ens hem quedat despenjats i per a nosaltres és bàsic estar connectats amb els municipis de la costa, ja fa anys que patim deficiències amb el tren a la nostra ciutat», afegeix l'alcaldessa Dolors Farré.