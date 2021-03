Prades preveu una ocupació turística del 100% per Setmana Santa

El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades ha programat disset experiències astronòmiques dins la 'V Setmana Santa astronòmica'

Actualitzada 25/03/2021 a les 18:07

Activitats programades

La localitat de Prades ha vist créixer l'afluència de visitants els últims quinze dies i preveu que l'ocupació turística a la destinació arribi al 100% per Setmana Santa.El passat cap de setmana del 20 i 21 de març amb l'aixecament del confinament comarcal alguns allotjaments locals ja van penjar el cartell de complet. Les reserves de Setmana Santa preveuen arribar al 100% d'ocupació.Per l'Oficina de Turisme els últims dos caps de setmana abans de setmana santa han passat més del doble de visitants que el mateix període de 2019. El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades ja té vuit de les disset experiències astronòmiques amb entrades exhaurides de la 'V Setmana Santa astronòmica'.L'Ajuntament de Prades ha programat activitats per a tots els públics per Setmana Santa. Les visites guiades es realitzaran sota reserva prèvia a l'Oficina de Turisme en grups reduïts d'un màxim de 6 persones i l'ermita de l'Abellera comptarà amb un control d'afluència els dies que s'obri. S'oferirà la possibilitat de pujar al campanar i veure el mecanisme del rellotge amb visita guiada a l'església i una visita cultural permetrà conèixer curiositats interessants pels racons de la vila en diferents sessions.Els amants del senderisme podran realitzar una excursió el diumenge 4 a dos quarts d'onze a càrrec de l'associació Els Birimbins a l'Ermita de l'Abellera. L'excursió passarà per altres indrets com la Roca Foradada i el pic de Les Espurrides i finalitzarà amb una visita guiada a l'Ermita de l'Abellera a càrrec de l'Oficina de Turisme.L'ermita de l'Abellera estarà oberta de divendres 2 a diumenge 4 de 12h a 15h amb aforament limitat i abonament d'entrada. Dilluns 5 es faran portes obertes.El dissabte 3 d'abril a les set al Centre Cívic serà el torn de la música amb un concert per part de 's3less acoustic covers' amb aforament limitat i venda anticipada a l'Oficina de Turisme.Els visitants a la vila encara tindran més activitats per a realitzar. El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades oferirà 17 experiències astronòmiques durant la “V Setmana Santa Astronòmica”.Els amants de la bicicleta podran llogar bicicletes elèctriques a Prades Outdoors i els que busquin aventura tindran diferents possibilitats a Prades Aventura per a totes les edats.