Els fets han passat a les 08.53 hores al quilòmetre 22

Actualitzada 25/03/2021 a les 11:01

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha confirmat la mort d'un ciclista aquest matí de dijous que s'ha implicat en un accident de trànsit a la T-318 a Pratdip. L'avís l'han rebut l'avís a les 08.53 hores per un incident al quilòmetre 22.Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió per envestida entre una furgoneta i un ciclista. A causa de l'impacte, el ciclista ha mort.Arran de la incidència s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació de Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A la via es fa pas alternatiu.Amb aquesta víctima, són 16 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.