La FiM de Vila-seca programa 37 actuacions entre el 7 i 9 de maig

Actualitzada 25/03/2021 a les 16:27

La Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca programarà 37 actuacions d'una trentena de bandes i companyies entre el 7 i 9 de maig. Es tracta de l'edició de retorn del certamen, després de la suspensió de l'edició de l'any passat per la covid-19.L'organització va fer una convocatòria artística en la qual hi van participar mig miler de formacions de música emergent i familiar que han acabat generant una programació «paritària, diversa en estils, formats i franges d'edat», segons els impulsors.En la selecció musical hi ha propostes que es mouen entre el pop i l'indie, com Gebre, Koeman, Carlota Flâneur, Porto Bello, Anabel Lee, Cine Nuria, o Celistia.Més informació a: www.fim.cat