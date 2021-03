El període de preinscripció per a infantil, primària i ESO es tanca amb 138.569 sol·licituds

Actualitzada 25/03/2021 a les 13:11

El període de preinscripció escolar per al curs 2021-2022 per al segon cicle d'infantil, primària i ESO s'ha tancat la mitjanit d'aquest dimecres amb 138.569 sol·licituds. Es tracta del primer cop que aquest tràmit es fa completament de forma electrònica. Del total, 64.421 corresponen al segon cicle d'educació infantil (P3, P4 i P5), 12.507 són de primària i 61.641 d'ESO. D'altra banda, un 76% de les peticions són per estudiar en escoles i instituts públics (105.327 sol·licituds) i un 24% en centres concertats (33.242). Per serveis territorials, el Consorci d'Educació de Barcelona ha rebut 23.410 sol·licituds, els del Vallès Occidental 18.186 i els del Maresme-Vallès Oriental, 16.772.