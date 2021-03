Detenen a Vila-seca un conductor amb el permís de conduir retirat

Al veí de Calafell li constava una pèrdua de vigència així com retirada judicial del permís quan va ser interceptat

Actualitzada 25/03/2021 a les 12:19

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Calafell, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle amb pèrdua de vigència i retirada judicial del permís de conduir.Els fets van tenir lloc a les 11.20 hores d'ahir durant un control de velocitat, documentació i transports que s'havia establert al punt quilomètric 258,3 de l'AP-7, dins del terme municipal de Vila-seca. Els agents van aturar un turisme el conductor del qual va manifestar que en aquell moment no portava el permís de conduir.Un cop efectuades les corresponents comprovacions, els agents van constatar que li constava una pèrdua de vigència així com una retirada judicial del permís de conduir de 3 anys, 6 mesos i 1 dia. Per aquest motiu el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i el vehicle va quedar immobilitzat al pàrquing d'una àrea de servei pròxima.El detingut, el qual acumula nombrosos antecedents, passarà en les properes hores a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.