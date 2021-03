Una dotació de Bombers continua vigilant l'incendi de Senan perquè ni hi hagi cap represa

El foc encara no es dóna per extingit

Actualitzada 24/03/2021 a les 09:09

Una dotació terrestre de Bombers de la Generalitat continua a la zona de l'incendi de Senan (Conca de Barberà) per vigilar que no es produeixi cap revifalla. El foc ha cremat unes 42 hectàrees, principalment de terreny forestal.El foc es va donar per controlar dilluns cap a les sis de la tarda però encara no el donen per extingit. L'incendi es va declarar diumenge al migdia i es va desenvolupar cap a una zona d'accés difícil empès pel vent.Els Agents Rurals continuen investigant l'origen del foc, que situen en una crema de restes vegetals que es va escapar pel vent. S'estudia, però, si la crema es va produir dissabte -amb la corresponent autorització o sense-, o bé diumenge –un dia que no estava permès fer cremes. També caldrà determinar si el responsable de la crema va complir amb les condicions establertes.