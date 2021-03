Un gos recorre 25 quilòmetres fins a Blancafort per retrobar-se amb la noia que el va salvar

El Teo va viatjar des de Conesa fins al poble de la Conca dos dies després de ser adoptat

Actualitzada 24/03/2021 a les 10:00

Els animals mai deixen de sorprendre'ns. Aquest és el cas del Teo, un gos que van rescatar del carrer a Blancafort. Segons relata a RAC1 la Gisela Obradó, una de les fundadores de l'Associació per al Rescat i la Defensa dels Animals de Blancafort (ARDA), aquesta va aconseguir la confiança del gos abandonat després de més d'un mes d'intentar-ho i se'l va emportar a casa.La Gisela va aconseguir un adoptant al cap d'una setmana i el Teo es va traslladar a viure amb l'Òscar a Conesa, un altre poble de la Conca de Barberà. Però al cap de dos dies, el gos es va escapar aprofitant un moment en que el seu nou amo entrava a casa.Al dia següent el Teo va aparèixer a la casa de la Gisela a Blancafort, es a dir, que havia recorregut uns 25 quilòmetres per retrobar-se amb ella.La membre d'ARDA creu que l'animal havia patit maltractaments amb els seus anteriors propietaris perquè si va aconseguir arribar a casa seva sense haver fet mai el trajecte podia haver tornat amb ells.Finalment, el Teo ha tornat a viure amb l'Òscar i la Gisela els visita un cop per setmana «perquè no es pensi que l'he abandonat», assegura a RAC1.