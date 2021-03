Els cos han demanat el tancament de portes i finestres d'un centre de gent gran que hi ha aprop

Actualitzada 24/03/2021 a les 14:14

Set dotacions de Bombers de la Generalitat treballen des de les 12.41 hores en un incendi al Portal Nou de Valls. El foc crema vegetació de canyissar a l'alçada del quilòmetre 28 de la carretera de Tarragona. Els Bombers han demanat el tancament de portes i finestres d'un centre de gent gran que hi ha aprop perquè no hi entri el fum. Cap a les 14 hores l'han donat per estabilitzat.Fins al lloc també s'han desplaçat els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques i la Policia Local de Valls.