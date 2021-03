Salut atribueix a la variant britànica l'increment «important» de casos de covid-19 a Montblanc

El Departament de Salut ha atribuït a la variant britànica el brot de covid-19 de Montblanc. En els darrers quinze dies s'han registrat uns 150 positius i per tal de detectar possibles casos asimptomàtics s'ha organitzat un cribratge poblacional. Els tests s'han començat a fer a les tres del migdia d'aquest dimecres al pavelló del Casal Montblanquí i en les primeres hores hi ha hagut cues. La intenció del departament és que s'allargui fins dissabte. És el primer cribratge que es fa a la regió sanitària del Camp de Tarragona amb la certesa que hi ha casos de la variant britànica. L'alcalde Pep Andreu ha instat els ciutadans que s'autoconfinin i ha demanat als turistes que no hi vagin per Setmana Santa. ​​​​​​​