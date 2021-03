La velocitat de contagi puja per sobre d'1 punt a totes les comarques de Tarragona

Als hospitals del Camp de Tarragona actualment es mantenen els 55 pacients ingressats, els mateixos que en la jornada anterior; i a l'Ebre n'hi ha 15 (+1). A l'UCI hi ha 28 ingressats (-2) i 8, respectivament.



Pel que fa al risc de rebrot, aquesta ha baixat 9 punts al Camp de Tarragona després de diverses jornades de pujada i se situa en 139. A l'Ebre ha augmentat sis punts i està en 43.



Al Camp de Tarragona s'han registrat 96 nous casos confirmats per PCR o TA i el total se situa en 36.767 casos des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'han registrat 2 nous casos i ja són 9.951 les persones que han patit la malaltia des de l'inici de la pandèmia.



Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona hi ha 51.197 persones vacunades amb primera dosi i d'aquestes, 24.442 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 18.892 amb la primera dosi i 10.478 amb la segona.



Situació a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté en 1,08 i el risc de rebrot també es queda igual que fa 24 hores, en 208, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies puja molt lleugerament, de 193,23 a 193,97. S'han declarat 1.630 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 543.761. El 5,11% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 17 noves morts i el total és de 21.191 en tota la pandèmia. Hi ha 1.393 pacients ingressats als hospitals, 9 menys, i 418 persones a l'UCI, dos més que fa 24 hores. Hi ha 670.263 vacunats amb la primera dosi (+4.198) i 358.524 amb la segona (+11.203).