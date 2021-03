L'Ajuntament de Cambrils defineix el full de ruta cap a la ciutat del 2030

El consistori ha contractat els serveis professionals d'experts en innovació i digitalització

El govern municipal de Cambrils ha encarregat l'elaboració d'un projecte que definirà el full de ruta per construir una ciutat més competitiva, que estigui posicionada com a capdavantera en tecnologia, equipaments i sostenibilitat. El document Cambrils 2030 analitzarà la situació actual i fixarà les línies de desenvolupament d'una nova estratègia de gestió de serveis urbans municipals a 10 anys vista. A més, l'empresa contractada identificarà projectes de ciutat susceptibles de ser finançats amb el fons de recuperació econòmica Next Generation aprovat pel Consell Europeu per donar suport als estats membres.El full de ruta contemplarà els elements a desenvolupar en un futur immediat, especialment entre el 2021 i el 2024, una presència coordinada de las Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i en el marc d'una visió integral d'una ciutat intel·ligent, que permeti una gestió més eficient dels recursos.El consistori ha contractat els serveis professionals del prestigiós consultor internacional Marc Vidal, amb una destacada trajectòria en el camp de la innovació i digitalització i avalat per una àmplia llista d'èxits obtinguts en treballs similars en diferents ciutats i administracions.L'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha explicat que aquest projecte va més enllà d'un govern i ha demanat la implicació de grups municipals, empresariat, entitats i ciutadania. «El futur no el podem construir sols, cal que el pensem entre totes i tots perquè això és un projecte de tot Cambrils i una oportunitat per se una ciutat més eficient, competitiva, connectada i humana», ha assegurat l'alcaldessa. «El futur ha de ser humanista, cultural, ètic i sostenible, que configuri una ciutat moderna, que generi riquesa, que sigui competitiva, que atregui talent, que pugui convertir els seus actius en avantatges i que faciliti la vida de la ciutadania gràcies a l'automatització, les dades o la intel·ligència artificial».Per la seva banda, el regidor de Govern Obert, Eduard Pellicer, ha recalcat que incorporar tecnologia digital no és suficient per convertir-se en una ciutat intel·ligent sinó que cal una manera nova de pensar i de gestionar més oberta, col·laborativa i eficient, centrada en la sostenibilitat i la humanització que pot aportar la tecnologia.El regidor ha explicat que «les ciutats intel·ligents són les que es converteixen en un espai eficient energèticament, gestionen les dades i les transformen en coneixement, permeten la ciutadania accedir a la informació i utilitzar-la, ofereixen serveis en comptes de productes vinculats a la salut, la mobilitat o l'educació, i creixen de manera sostenible».«Encara estem en les primeres etapes dels desenvolupaments intel·ligents de les ciutats, però en els propers anys molts municipis de Catalunya i Europa iniciaran els seus plans i ser en aquesta primera sèrie serà un avantatge», ha conclòs Pellicer.