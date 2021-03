Evacuen en helicòpter un ferit greu en un accident a Pradell de la Teixeta

L'incident es va produir dimarts a la tarda quan hi van topar un camió i una furgoneta a l'N-420

Actualitzada 24/03/2021 a les 08:23

Una persona va resultar ferida de gravetat després de patir un accident dimarts per la tarda a l'N-420 a Pradell de la Teixeta. Els fets van passar cap a les 16.19 hores al quilòmetre 847 en sentit Falset.Per causes que es desconeixen un camió i una furgoneta van topar per un dels costats. Com a conseqüència un dels conductors va resultar ferit greu i l'altre il·lès. El ferit va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques amb helicòpter a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.Fins al lloc es van desplaçar Bombers de la Generalitat, Mossos i el SEM.