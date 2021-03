El sector turístic de la demarcació de Tarragona espera ocupacions mitjanes per Setmana Santa

Satisfacció pel passaport sanitari

Esperança i cautela entre el sector turístic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre de cara a la Setmana Santa. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, es mostra satisfeta per poder treballar amb el mercat de proximitat, però insisteix que l'objectiu és poder treballar «amb tots els mercats i tenir ocupacions més altes».«Per això, necessitem que la pandèmia estigui controlada, el màxim de persones vacunades i que es puguin reobrir, tant la mobilitat entre les comunitats autònomes, com les fronteres amb la màxima seguretat sanitària per a tothom», afirma en un comunicat. La presidenta de la FEHT recorda que «el 50% dels turistes que visiten la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre és internacional mentre que l'altre 50% és nacional».La presidenta de la FEHT avisa que una altra temporada sense visitants internacionals «seria la sentència per a molts establiments turístics», sobretot per als hotels que porten tancats des de l'octubre de 2019. A més, Cabré recorda que l'any passat van perdre la Setmana Santa i que, malgrat tot, la d'enguany seguirà sent atípica perquè no comptaran amb les grans competicions esportives que se celebren habitualment a la Costa Daurada, ni amb visitants de l'Aragó, Navarra i el País Basc.Pel que fa a les ocupacions que obriran, Cabré assegura que a l'interior i a les Terres de l'Ebre, on els establiments turístics són més petits, tindran ocupacions mitjanes o, fins i tot, alguns dies concrets arribaran a tenir ocupacions altes. És a dir, entre un 60% i un 85%. A la costa, on els establiments són més grans, les ocupacions seran baixes i mitjanes, és a dir, entre un 30 i un 60%. «És un inici interessant. Reobrirem els establiments amb totes les mesures de seguretat, donarem feina als nostres professionals i ens posarem un altre cop en marxa amb l'esperança que aquest estiu sigui substancialment millor que el de l'any passat», apunta.D'altra banda, Cabré s'ha mostrat esperançada amb l'impuls d'un passaport sanitari per part de la Unió Europea. «Ens dona seguretat i garantia, tant al sector turístic que veiem com les administracions tenen la intenció de facilitar el moviment dels turistes aquest estiu, com a tots els turistes que volen fer vacances», ha apuntat.Cabré ha demanat agilitat a l'hora d'activar el passaport perquè el sector no pot passar «un altre estiu sense visitants estrangers» i s'ha mostrat confiada que es resoldran els dubtes existents sobre l'arribada de turistes russos, un mercat que té força pes a la Costa Daurada.