Detingut al Baix Camp per octuplicar la taxa d'alcoholèmia i circular fent ziga-zagues

El conductor va ser aturat a l'àrea de descans de l'Hospitalet després que alertessin que el van veure circular fent ziga-zagues

Actualitzada 24/03/2021 a les 12:35

Un home de 41 anys de nacionalitat brasilera ha estat detingut a Vandellós i l'Hospitalet per dos delictes contra la seguretat viària per conduir temeràriament i sota els efectes de l'alcohol.L'alerta es va produir ahir, a les 21.00 hores, quan un testimoni va trucar al 112 informant que un camió, que transportava fruites i verdures, circulava de forma temerària per l'AP-7 a l'altura de l'àrea de descans del Baix Ebre.Immediatament, diverses dotacions van desplaçar-se per interceptar el camió que va aturar-se a l'àrea de descans de l'Hospitalet de l'Infant.El camioner va donar un resultat en la prova d'alcoholèmia d'1,23 mg/l taxa que multiplicava per vuit la màxima permesa en conductors professionals.Per tot això, els Mossos d'Esquadra van detenir-lo per un delicte de conducció temerària, perquè havia posat en perill la resta d'usuaris de la via, i per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. El detingut passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.