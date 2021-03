Una desena de dotacions de Bombers segueixen treballant a la zona de l'incendi de Senan

ACTUALITZACIÓ#IFSenan ha afectat una superfície total aproximada de 41,44 hectàrees.

36,33 ha corresponen a terreny forestal arbrat i 2,65 ha de matollar.

També ha cremat 1,85 ha de terreny agrícola de conreus i 0,65 ha de pastures.@bomberscat pic.twitter.com/wgbL0LbimI — Agents Rurals (@agentsruralscat) March 22, 2021



Imatges d'aquest migdia de la zona forestal cremada a #IFSenan #MAER #bomberscat pic.twitter.com/ZTNUnsHgGe — Bombers (@bomberscat) March 22, 2021 Segons els Agents Rurals, l'incendi ha afectat una superfície aproximada de 41,44 hectàrees, de les quals 36,33 corresponen a terreny forestal arbrat -principalment pi- i 2,65 hectàrees a matollar. També ha cremat 1,85 hectàrees de terreny agrícola de conreus i 0,65 hectàrees de pastures. Per municipis l'incendi ha afectat 34,94 hectàrees del terme de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), 5,89 hectàrees de Fulleda (Garrigues) i 0,61 hectàrees de Senan.

Una desena de dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat resten a la zona de l'incendi de Senan (Conca de Barberà), que ha cremat unes 42 hectàrees, principalment de terreny forestal. El cos segueix remullant la zona, tot i que dilluns cap a les sis de la tarda van donar per controlat l'incendi. Els Bombers s'han centrat en controlar els punts calents, en reduir la capacitat dels focus secundaris i en evitar revifalles.L'incendi es va declarar diumenge al migdia i es va desenvolupar cap a una zona d'accés difícil empès pel vent. La prioritat dels efectius ha estat evitar que el flanc dret arribés fins a la carretera de Senan, la T-232, per on l'incendi podia tenir més potencial.Els Agents Rurals continuen investigant l'origen del foc, que situen en una crema de restes vegetals que es va escapar pel vent. S'estudia, però, si la crema es va produir dissabte -amb la corresponent autorització o sense-, o bé diumenge –un dia que no estava permès fer cremes. També caldrà determinar si el responsable de la crema va complir amb les condicions establertes.