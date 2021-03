Salut notifica 1.079 casos de tuberculosi el 2019 i alerta del risc d'infranotificació per la covid

Baixa la incidència a Girona i Lleida

Per això, ha destacat la importància d'enfortir la coordinació de les xarxes de vigilància epidemiològica i assistència per fer front a la tuberculosi, un dia abans de la commemoració del Dia Mundial d'aquesta malaltia.A Catalunya, els nous casos de tuberculosi es concentren majoritàriament en població nouvinguda, amb una taxa d'incidència de 40,7 per 100.000 habitants, cinc vegades superior a la taxa de la població autòctona.La forma més freqüent de presentació de la malaltia ha estat la pulmonar, observada en el 64,3% dels casos, amb una taxa d'incidència de 9,0 casos per 100.000 habitants. D'aquests, el 39,9% han estat per tuberculosi bacil·lífera.Per regions sanitàries, les taxes d'incidència han disminuït, en comparació amb el 2018, a la de Girona en un 13% i a la de Lleida en un 27,1%. En canvi, han augmentat a la de Terres de l'Ebre en un 25,6%, a la de l'Alt Pirineu Aran en un 23,6% i a la de Tarragona en un 9,3%.La distribució dels casos es concentren, majoritàriament, a la regió de Barcelona: 71,8%, amb un total de 775 casos. D'aquests, 302 a Barcelona ciutat. Per darrera hi ha la regió de Girona, amb un 9,7% dels casos; la del Camp de Tarragona, amb 5,9%, la de la Catalunya Central, amb 5,3%, la de Lleida, amb 5,2%, la de Terres de l'Ebre, amb 1,7%, i la de l'Alt Pirineu i Aran, amb un 0,4% del total de casos. Les taxes d'incidència oscil·len entre els 5,5 casos per 100.000 habitants a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran i els 18,5 casos per 100.000 habitants a la de Barcelona ciutat.Els factors de risc més freqüents que van presentar els casos notificats el 2019 són la precarietat social (29,1%), el tabaquisme (28,5%), l'alcoholisme (10,6%) i la diabetis (7,7%). En tots els casos, són més freqüents en homes que en dones.Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 2019 van emmalaltir de tuberculosi 10 milions de persones a tot el món. Del total, més de 5,6 milions van ser homes, 3,2 dones i 1,2 infants. Un total d'1,4 milions de persones van morir per aquesta malaltia el 2019, entre elles 208.000 persones amb infecció pel VIH.Un dels objectius de desenvolupament sostenible de l'OMS és la reducció del 90% de les morts causades per la tuberculosi i la reducció de la incidència en un 80% entre el 2015 i el 2030. La fita és eradicar la tuberculosi el 2030.