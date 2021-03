L'Ajuntament de Cambrils lamenta l'acte de vandàlic contra un dels murals de la Galeria Urbana

L'obra de l'artista Roger Semat, situada a la passarel·la de davant del Parc del Pescador, ha aparegut totalment tapada amb pintura negra

Actualitzada 23/03/2021 a les 16:09

L'Ajuntament de Cambrils lamenta l'acte de vandalisme que ha patit un dels murals del projecte Galeria Urbana impulsat pel Departament de Joventut per donar espais a l'art urbà i donar a conèixer joves artistes.

El mural afectat és 'Moment' de l'artista Roger Semat, que ha aparegut totalment tapat amb pintura negra. L'obra, situada a la passarel·la de davant del Parc del Pescador, denunciava els abusos sexuals a menors comesos per membres de l'Església.

L'Ajuntament de Cambrils manifesta que aquest acte vandàlic és un atac a l'art urbà i a la llibertat d'expressió i ha tornat a posar el mur a disposició dels artistes que hi vulguin fer una intervenció.

La Galeria Urbana

L'obra 'Moment' forma part de la segona edició del projecte Galeria Urbana, que es va portar a terme a principis del 2019. Un total de 21 artistes joves van transformar 13 parets de Cambrils en obres d'art al carrer. Entre les creacions, que destaquen per la qualitat, continguts i varietat, hi ha obres que reflexionen sobre conceptes filosòfics, algunes intervencions que reivindiquen el respecte al medi ambient o bé que conviden a pensar i a revisar temes de rabiosa actualitat, i d'altres que transmeten pau i harmonia o que parlen sobre el moviment artístic que envolta el món del grafitti.

Cada obra està numerada i identificada amb una placa que conté el títol de l'obra i l'artista o artistes que l'han dut a terme. A més, incorpora un codi QR que proporciona a les persones espectadores tota la informació, tant de l'obra com de l'artista. A més, per l'ocasió es va editar un tríptic informatiu que recull l'itinerari del diferents murs intervinguts el 2019, així com dels diferents murs repartits per Cambrils a disposició de les persones que vulguin fer volar la imaginació i intervenir artísticament de manera legal, segura i sense haver de demanar autorització ni permís previ.