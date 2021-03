Entren a robar al pis de la veïna russa de Salou morta en un accident de moto

Vivia al bloc on van fer una batuda policial i va deixar escrit que se sentia amenaçada des d'aleshores

Actualitzada 22/03/2021 a les 20:36

L'habitatge on vivia la veïna de Salou de 41 anys i d'origen rus que va morir en accident de motocicleta el passat dilluns 15 de març ha estat saquejat. No havia passat ni una setmana de la seva malaurada mort quan, el passat diumenge, coneguts de confiança de la víctima van anar a l'habitatge de la mateixa per recollir alguns dels seus objectes personals i es van trobar una finestra forçada i tot el pis regirat. Tot i que es va alertar la policia diumenge, no va ser fins ahir dilluns que la científica va anar a recollir possibles empremtes deixades pel lladre o lladres. Els coneguts de la víctima demanen celeritat en la investigació del robatori, rapidesa que no han obtingut aquest cap de setmana, quan policia local i mossos van instar-los a demanar una cita prèvia a la comissaria per interposar la denúncia. I és que, asseguren, el lladre o lladres podrien tornar a entrar a l'habitatge, ja que sospiten que podrien pertànyer al mateix edifici, sobretot tenint en compte que la dona havia deixat escrit que se sentia amenaçada i havia estat increpada per alguns veïns després de la batuda policial que hi va haver al mateix recentment. Es dona la circumstància que la dona vivia a l'edifici Santa Maria, ubicat a la confluència dels carrers Montserrat, Pere Martell i Via Aurèlia, on el passat 16 de febrer hi va haver una batuda policial i els mossos van localitzar 200 plantes de marihuana, material per falsificar bitllets i es van practicar fins a tres detencions relacionades amb aquestes activitats il·legals. Segons ha pogut saber Diari Més, la propietària del pis, que va morir en accident circulant per la C-31B el 15 de març, havia deixat per escrit al seu diari personal que algunes de les persones que viuen i freqüenten el recinte de l'edifici Santa Maria la increpaven tot fent-la responsable de l'entrada policial del febrer. Assegurava viure amb por al bloc i sentir-se amenaçada.

L'entrada al seu habitatge es devia produir poc després de la seva mort. Segons asseguren fonts coneixedores del cas, el lladre o lladres van entrar al pis per la finestra de la cuina afluixant els caragols de la reixa. De l'interior s'han endut joies, un televisor, ordinadors, un patinet elèctric i més objectes de valor. També han robat les pertinences d'un conegut de la dona, un home que es troba actualment a l'estranger i a qui han sostret eines de treball d'un valor considerable que guardava a l'habitatge.