El nombre de viatgers a Tarragona durant el mes de febrer cau un 77,6% per la pandèmia

Actualitzada 23/03/2021 a les 11:22

Catalunya va rebre 180.233 viatgers durant el mes de febrer, un 83,6% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior. A causa de les restriccions per frenar l'expansió de la covid-19, la caiguda durant el segon mes de l'any va ser similar a la dels últims cinc mesos, situant-se novament per sobre el 80%, segons les dades provisionals publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al febrer, l'arribada de turistes estrangers a Catalunya va caure un 93,6%, mentre que la xifra de visitants procedents d'altres punts de l'Estat va reduir-se un 69,4%. Pel que fa al conjunt de l'estat espanyol, es van rebre 1,15 milions de turistes al febrer, un 82,1% menys en comparació al mateix mes de l'any passat.