Una trentena de dotacions de Bombers segueixen treballant en l'incendi de Senan

El foc es troba estabilitzat i avui no s'espera que s'incorporin mitjans aeris

Actualitzada 22/03/2021 a les 08:05

ACTUALITZACIÓ#IFSenan està afectant una superfície aproximada de 30 hectàrees, la majoria de zona forestal arbrada.

Ha cremat terrenys als termes de Senan, Fulleda i de l'Espluga de Francolí. pic.twitter.com/DLvP0EzPAA — Agents Rurals (@agentsruralscat) March 21, 2021

Unes 33 dotacions de Bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi forestal que es va declarar diumenge al migdia a la serra de Senan, a la Conca de Barberà. Tal i com ja es va anunciar ahir al vespre, el foc es troba estabilitzat i avui no s'espera que s'incorporin mitjans aeris.Els efectius terrestres rellevaran a les dotacions que han treballat durant tota la nit i continuaran remullant el terreny afectat.L'incendi es trobava en una zona de difícil accés i molt condicionada pel vent. A la zona no hi ha nuclis habitats propers ni masies aïllades a la zona de l'incendi, per la qual cosa els cossos de seguretat no han fet cap desallotjament preventiu.Segons dades provisionals del cos d'Agents Rurals l'incendi hauria afectat unes 30 hectàrees, la majoria de zona forestal arbrada. L'incendi ha afectat terrenys dels termes municipals de Senan, Fulleda i de l'Espluga de Francolí. Paral·lelament, el cos mediambiental continua investigant les causes del foc, que apunten a una crema de restes vegetals escapada.Fins al lloc de l'incendi també s'hi han desplaçat efectius del dels Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, ADF (Associacions Defensa Forestal) i el SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) amb caràcter preventiu.