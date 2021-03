Hi treballen set dotacions de Bombers de la Generalitat

Actualitzada 22/03/2021 a les 14:33

Set dotacions de Bombers de la Generalitat treballen des de les 12.31 hores en un incendi de vegetació a Constantí, darrere de la Cepsa. El foc ha obligat a tallar l'autopista AP-7 al quilòmetre 250 en sentit Tarragona. Els Mossos d'Esquadra fan desviaments per l'A-27.Els Bombers asseguren que hi ha risc per als habitatges ni per les empreses de la zona.