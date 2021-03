Sis empreses faran entrevistes exprés a Mont-roig per buscar personal

Busquen personal per a 14 perfils diferents

Actualitzada 22/03/2021 a les 19:17

La cinquena edició de l'Espai Entrevistes, una iniciativa de la regidoria d'Impuls Econòmic i Ocupació de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp s'adapta a les mesures sanitàries i modifica el seu format per continuar fomentant l'ocupabilitat al municipi.En aquesta ocasió, un total de 6 empreses que busquen personal per a 14 perfils diferents, participaran en la jornada d'entrevistes exprés que tindrà lloc el dia 25 de març al parc de les Oliveres. La principal novetat és que les entrevistes es faran amb cita prèvia després que les empreses hagin fet una preselecció dels candidats i candidates.És per això que totes aquelles persones interessades en participar als processos selectius han d'enviar el seu Currículum directament a les empreses participants abans del 24 de març. Aquestes faran una preselecció i convocaran als perfils, que més s'adaptin als llocs de treball, a les entrevistes exprés.A més, una altra de les novetats d'aquesta edició és que les empreses han fet un vídeo per donar a conèixer les ofertes de feina que tenen disponibles i animar als candidats i candidates a participar en els processos selectius.Per a qualsevol dubte en relació amb els processos selectius i la jornada de l'Espai Entrevistes es pot contactar amb el departament d'Impuls econòmic i ocupació al telèfon 977 17 25 27 o al correu promocio@mont-roig.cat.