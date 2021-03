Més de 100 infectats a Montblanc en el pitjor brot a la zona des que es va iniciar la pandèmia

Actualitzada 22/03/2021 a les 13:03

Alarma a Montblanc pel brot més greu a la zona des que es va iniciar la pandèmia. Hi ha més de cent infectats de covid-19 en els darrers deu dies. Una quarantena són d'aquest cap de setmana i s'espera que la xifra de contagiats augmenti. De fet, la Conca de Barberà se situa com la comarca amb pitjor risc de rebrot de Catalunya. Al CAP estan desbordats i les infermeres treuen hores per poder fer tests.Un dels punts que més preocupa és l'IES Martí l'Humà on ja hi ha nou grups tancats. Són 180 alumnes contagiats dels gairebé 600 que hi estudien. L'Ajuntament ha precintat equipaments esportius i parcs infantils a l'espera que el Departament de Salut mogui fitxa. «Si cal confinar com a la Conca d'Òdena que ho facin», diu l'alcalde Josep Andreu.Des de l'Ajuntament, van fer ahir un comunicat anunciant diverses mesures per reduir els contagis, les quals entraran entren en vigor aquest dilluns 22 de març fins al diumenge 28 de març.

D'aquesta manera: es tanquen els equipaments esportius municipals i els parcs infantils; es suspenen els actes organitzats en equipaments municipals; i es reforça la vigilancia a la via pública del compliment de les mesures del Procicat, especialment en terrasses i espais amb acumulació de gent.



L'Ajuntament està en contacte permanent amb els professionals dels serveis sanitaris de l'ABS de Montblanc i els departaments de Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya per seguir l'evolució dels casos de covid-19 i prendre les desicions necessaries segons l'evolució dels pròxims dies.

‼️L'Ajuntament de Montblanc ha emès el següent comunicat amb relació a l'estat de la pandèmia de la COVID-19 a la Vila i anunciant noves mesures de prevenció que entraran en vigor demà dilluns 22 de març. pic.twitter.com/kUb5Wt9jse — Ajuntament Montblanc (@ajmontblanc) March 21, 2021

Per aquest motiu demanen a la ciutadania que redueixi els contactes el màxim possible durant els pròxims dies i que es prioritzin les activitats a l'exterior sempre que sigui possible per reduir la transmissió de la covid-19 i fer caure el nombre de positius.