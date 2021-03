Els municipis de la Costa Daurada fan el ple amb la fi del tancament comarcal

Bars i restaurants plens i força gent passejant, han estat la tònica general del cap de setmana als pobles de la Costa Daurada

Actualitzada 21/03/2021 a les 20:48

El bon temps, amb bones temperatures, i l'aixecament del confinament comarcal s'han aliat aquest cap de setmana per fer que els catalans surtin de casa per visitar entorns naturals i, especialment, els municipis del litoral que, en el cas de la Costa Daurada, han fet el ple, tot i tenir bona part dels establiments hotelers tancats. Bars i restaurants plens i dificultats per trobar-ne taula, botigues, per fi obertes i rebent clients de fora del municipi, han estat la tònica d'un cap de setmana atípic d'ençà que es van dictar els tancaments primer municipal i després, comarcal.

A Cambrils, on bona part del teixit comercial i de restauració es concentra al barri del Port, el passeig marítim oferia ahir una imatge molt semblant al preludi de les vacances de Setmana Santa d'abans de la pandèmia. L'arribada de visitants, però també dels veïns de segona residència a Cambrils, ahir, era una evidència. «L'arribada de visitants només es pot valorar molt positivament i, sobretot, cridant a la responsabilitat. Ens consta que els bars i restaurants, i el comerç –que ha estat tancat durant els caps de setmana– estan fent les coses bé. El comerç i la restauració de Cambrils són segurs», deia ahir el regidor de Promoció Econòmica de Cambrils, Oliver Klein. «La gent té ganes de sortir i de superar el confinament comarcal i, a Cambrils, han confluït el fet que la gent sap que és un bon indret per venir a passejar el cap de setmana i la segona residència de proximitat, de Catalunya. Aquests veïns de segona residència, els quals abans venien abans de Setmana Santa per preparar els seus habitatges per fer una estada més llarga durant les vacances, ara ho han pogut fer», afegeix el regidor. Klein confirmava ahir que, a més, a alguns càmpings del municipi s'havia registrat força activitat, també com a avançada dels festius de Setmana Santa.

L'increment dels desplaçaments ha estat la tònica general durant aquest cap de setmana arreu de Catalunya. Prova d'això deixaven les dades de trànsit només a Barcelona: fins a la una del migdia d'ahir, es van comptabilitzar un total de 187.000 vehicles circulant per la primera corona metropolitana, un 62% més que el passat diumenge, tot i que un 26,3% menys que el trànsit que es registrava abans de la irrupció de la pandèmia.