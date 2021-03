El projecte Cal·lípolis Next Generation rep el suport d'administracions, sector turístic i empreses

La iniciativa de Repsol, el Port de Tarragona i l'Ajuntament de Vila-seca preveu una inversió de 260 MEUR i crear més de 4.000 llocs de treball

Actualitzada 22/03/2021 a les 14:22

El projecte Cal·lípolis Next Generation que promouen Repsol, el Port de Tarragona i l'Ajuntament de Vila-seca ha rebut aquest dilluns el suport d'administracions, sector turístic i teixit empresarial. En un acte a Vila-seca, Generalitat, Estat, Universitat Rovira i Virgili o Diputació de Tarragona han avalat la iniciativa, que preveu una inversió de 260 MEUR i crear més de 4.000 llocs de treball per tal d'ampliar la zona d'activitats logístiques del Port de Tarragona, millorar la competitivitat de la indústria química i promoure accions relacionades amb el medi ambient.La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha manifestat que «el projecte compleix els pilars bàsics per rebre fons Next Generation EU».Un dels grans objectius de Cal·lípolis Next Generation és la recuperació econòmica al Camp de Tarragona a partir de la coexistència de la indústria, el turisme i el medi natural. «És un projecte estratègic», ha remarcat l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura. El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha apuntat que molts dels tràmits per tirar endavant les accions que conformen el projecte ja estan en marxa. «Quan tinguin assignació de fons europeus es portaran a la pràctica en pocs mesos», ha manifestat Cruset. El president de Repsol, Antoni Brufau, ha posat de manifest que «l'economia circular ha vingut per quedar-se» a l'hora d'indicar la necessitat d'impulsar la sostenibilitat des de l'àmbit petroquímic.En representació de la Generalitat, en l'acte de suport hi han participat els consellers en funcions de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; i el d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. També hi ha estat present el secretari general de vicepresidència, Economia i Hisenda, Albert Castellanos. Tots tres han remarcat la importància de tirar endavant el projecte per al Camp de Tarragona i el conjunt del país. «La revolució energètica s'ha vist accelerada amb els fons europeus. Cal reconèixer el paper de les empreses i acompanyar des de les administracions», ha valorat Tremosa.Des del món local hi han participat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, així com també la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, María José Figueras. Alhora, en format telemàtic hi han intervingut nombrosos representants d'entitats vinculades als sectors turístic i empresarial.