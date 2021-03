El conseller Tremosa visita la nova seu de Castell d'Or a Vila-rodona

El conseller d'Empresa i Coneixement ha realitzat una visita institucional per conèixer les noves instal·lacions del grup

Actualitzada 22/03/2021 a les 19:52

Visita al Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha visitat aquesta tarda les noves instal·lacions de Castell d'Or així com el Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona.Acompanyat del president de la cooperativa i de l'empresa Castell d'Or, Adrià Rabadà, el Director General del Grup, Jordi Amell i el Director General del Celler cooperatiu de Vila-rodona, Pere Lluís Pie, Tremosa ha volgut conèixer el projecte que desenvolupa el Grup a Vila-rodona (Alt Camp). A la visita, també ha estat present l'alcalde de Vila-rodona, Ramon M. Bricollé, la directora dels serveis territorials del Departament a Tarragona, Carme Mansilla, i la directora dels serveis territorials del Departament d'Interior, Mònica Solé.El Conseller Tremosa ha recorregut la nova seu del grup, que es va traslladar a l'Alt Camp el passat mes de setembre, amb la voluntat de conèixer de primera mà l'aposta per la innovació que realitza aquesta empresa formada per 16 cellers cooperatius de tota Catalunya. El conseller d'Empresa i Coneixement ha aprofitat la seva visita per situar «Castell d'Or com un clar exemple de projecte innovador, arrelat al territori, i que aposta per la sostenibilitat» i ha destacat «la importància d'iniciatives com aquesta, que generen activitat econòmica i revitalitzen la comarca».El nou edifici de Castell d'or té 9.500 m2 i compta amb dues plantes subterrànies amb una capacitat per a 10,5 milions d'ampolles i 1053 palets, així com un magatzem logístic de 1.840m2. Compta també amb una àrea d'oficines i un espai per atendre visites comercials així com impulsar activitats d'enoturisme al territori. La nova inversió ha suposat el trasllat dels serveis centrals i el domicili fiscal de Vilafranca a Vila-rodona. El trasllat de la seu del grup s'espera tingui un impacte positiu en el sector de l'ocupació al territori a mig termini.Després de realitzar un recorregut pels diferents espais i conèixer els diferents processos logístics que es duen a terme a l'empresa productora de cava i vi, Tremosa ha mantingut una reunió de treball amb la direcció durant la qual han intercanviat impressions sobre la situació actual i les vies de col·laboració publicoprivada per afrontar la reactivació econòmica del sector vitivinícola. A la reunió també s'han abordat les necessitats estratègiques en el procés actual d'internacionalització de la firma, que actualment exporta un 80% de la seva producció.El Conseller també ha realitzat un recorregut pel Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona i el centre d'interpretació de la cooperativa. Amb més de 100 anys d'història el Celler Cooperatiu de Vila-rodona elabora exclusivament el raïm de les vinyes dels seus socis, ubicades principalment als municipis de Vila-rodona, Aiguamúrcia, Valls i la Secuita; vinyes catalogades totes elles dins denominacions d'origen (DO Catalunya, DO Tarragona i DO Cava).