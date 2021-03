Denuncien que les depuradores de la Ràpita i Tarragona tenen rendiment o concentració insuficient

Dades de l'Estat

A Catalunya s'han analitzat 39 EDAR del litoral de més de 2.000 habitants equivalents.Els ecologistes també es queixen que l'ACA només els facilités dades sobre les mitjanes anuals. Així, critiquen que d'aquesta manera no es pot saber si hi ha estacionalitat o deficiències concretes, i creuen que «s'emmascara» la informació perquè no se sap «quants mesos a l'any fallen les EDAR». També denuncien que així no hi ha dades suficients per comparar amb la resta de comunitats autònomes, on sí que s'ha pogut analitzar les seves mitjanes mensuals.L'organització lamenta que «no es pot donar per suficients i vàlides» les dades de l'ACA perquè són «esbiaixades i parcials». A més, asseguren que en alguns casos «no es corresponen amb l'hemeroteca ni signifiquen que les aigües costaneres arribin a aconseguir el bon estat ecològic que exigeix la Directiva Marc d'Aigua, incompliment que l'Esquema Provisional de Temes Importants (EPTI 2.019) assenyala concretament a les desembocadures dels rius Besòs i Llobregat i al litoral de la ciutat de Tarragona».Ecologistes en Acció apunta que de les 39 EDAR catalanes analitzades cap incompleix amb el tractament de la depuració. Amb tot, sí que asseguren que hi ha casos com la depuradora del Besòs que «presenta problemes de depuració i abocaments al seu emissari al llarg de l'any» però que, segons les dades oficials, sí que compleix la normativa.D'altra banda, han detectat cinc EDAR amb valors de concentració o rendiment insuficients. Concretament, les EDAR d'Empuriabrava presenta valors de rendiment DQO (quantitat d'oxigen necessària per oxidar químicament la matèria orgànica a través d'oxidants químics), la de Lloret de Mar té valors insuficients de concentració SS –sòlids que es retenen a un filtre- i l'EDAR de Sant Carles de la Ràpita té rendiment insuficient de SS.Pel que fa a Vilanova i la Geltrú, mostra valors insuficients de concentració de DBO5 (quantitat d'oxigen necessària per oxidar la matèria biodegradable com a resultat de l'acció de microorganismes aeròbics durant 5 dies a 20 graus) i de DQO; mentre que Tarragona té una concentració insuficient de DBO5.L'organització també es queixa que no queden reflectits els esdeveniments puntuals d'abocaments per mal funcionament de les EDAR o per l'ús de sobreeixidors en casos de grans esdeveniments de fortes pluges, una situació que, segons diuen, es produeix «de forma reiterada» a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment a Badalona, Gavà i Viladecans.En relació a les 288 EDAR analitzades a l'Estat, la meitat no han presentat cap tipus d'insuficiència ni incompliment. El 28% mostren dades insuficients –com Catalunya, Múrcia i les Illes Balears-, el 12,5% incompleixen en un, dos o tres els paràmetres característics de l'abocament, el 5,5% mostren una insuficient depuració tot i que compleixin amb la normativa i/o la seva autorització d'abocament. Galícia i les Canàries han facilitat un baix percentatge de dades, amb només un 40% i un 16%, respectivament.