A les comarques de Tarragona només s'han vacunat 267 persones aquest cap de setmana

Estabilitat en les dades hospitalàries però la velocitat de propagació del virus continua pujant

Actualitzada 22/03/2021 a les 10:29

Situació a Catalunya

Les xifres als hospitals de la demarcació de Tarragona es mantenen estables. Al Camp de Tarragona es mantene el 53 pacients ingressats i 29 a l'UCI, mentre que a les Terres de l'Ebre hi ha 14 ingressats i 7 a l'UCI.Segons l'últim balanç del Departament de Salut, no hi ha hagut cap nova defunció per coronavirus al territori. Al Camp de Tarragona la xifra acumulada es troba en 1.070 persones i a les Terres de l'Ebre en 172 èxitus.La velocitat de transmissió del coronavirus segueix pujant al Camp de Tarragona i ja es troba en 1,41 punts, mentre que a les Terres de l'Ebre està en 0,85. Pel que fa al risc de rebrot aquest ha disminuït 1 punt al Camp de Tarragona i es troba en 136 i es considera alt. A l'Ebre ha passat de 30 a 31.Al Camp de Tarragona s'han registrat 66 nous casos confirmats per PCR o TA i el total se situa en 36.611 casos des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'han registrat 6 nous casos i ja són 9.946 les persones que han patit la malaltia des de l'inici de la pandèmia.El procés de vacunació a les comarques de Tarragona continua sent molt lent durant el cap de setmana, ja que entre aquest dissabte i diumenge només s'han vacunat 267 persones.Actualment, al Camp de Tarragona hi ha 50.917 persones vacunades amb primera dosi i d'aquestes, 23.469 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 18.620 amb la primera dosi i 9.864 amb la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja una centèsima i se situa en 1,06. El risc de rebrot també incrementa, ho fa 3 punts, fins a 201, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies puja molt lleugerament de 190,14 a 190,45. S'han declarat 601 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 540.999. El 5,15% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 20 noves morts i el total és de 21.148 en tota la pandèmia. Hi ha 1.431 pacients ingressats als hospitals, 25 més, i 411 persones a l'UCI, una més que fa 24 hores. Hi ha 663.988 vacunats amb la primera dosi (+10) i 344.912 amb la segona (+178).