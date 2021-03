Els Bombers actuen en un incendi a la serra de Senan a la Conca de Barberà

S'han mobilitzat 16 dotacions terrestres i 3 helicòpters per controlar les flames

Actualitzada 21/03/2021 a les 13:49

Els Bombers actuen per extingir l'incendi que s'ha detectat a les 12:19 d'aquest diumenge a la serra de Senan, a la Conca de Barberà. El foc puja per la carena de la serra, que està situada a una zona de contravent. Afecta una zona de vegetació forestal entre el Cap de la Serra i Puig Coniller.S'han mobilitzat 16 dotacions terrestres i 3 helicòpters dels MAER per controlar les flames, també s'han mobilitzat unitats del Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF).